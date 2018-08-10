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10 Ağustos 2018 15:01

Köpeğinin peşinden Porsuk Çayı’na atlayan vatandaşın cesedine ulaşıldı

Eskişehir’de köpeğinin peşinden suya atladığı iddia edilen Hayrettin K.

Köpeğinin peşinden Porsuk Çayı’na atlayan vatandaşın cesedine ulaşıldı

10 Ağustos 2018 15:01

’nın cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, sabah saat 08.00’de 3’üncü Dere Sokak istikametinden geçen Porsuk Çayı’nda meydana geldi. Köpeğini gezdirmek için evden çıkan ve bir kuyumcuda müdür olarak çalışan Hayrettin K. (54), Porsuk Çayı kenarına indi. Bu esnada görgü tanıklarının iddialarına göre, köpeğin suya düştüğünü gören Hayrettin K. peşinden ayakkabılarını çıkararak suya atladı. Hayrettin K.’nın çırpındığını gören vatandaşlar 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, burada arama çalışmalarına başladı. Daha sonra bölgeye gelen Eskişehir İtfaiyesi Sualtı-üstü Arama Kurtarma ekibi dalgıçları suya girerek geniş çaplı bir arama başlattı. Suda görüş mesafesinin neredeyse hiç olmaması, çalışmaları zorlaştırdı. Ortalama 7 saat süren arama çalışmaları neticesinde dalgıçlar Hayrettin K.’nın cansız bedenine ulaştı.


AKUT, AFAD, DAK ve UMKE ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yoğunlaşan arama çalışmaları esnasında, Porsuk Çayı temizlik ekibi suda köpeğe ait olabileceği düşünülen bir oyuncak top bulmuştu. Çevredeki meraklı vatandaşlar ise Porsuk Çayı kenarında gerçekleşen çalışmaları adeta bir film gibi izlerken, cep telefonları ile kayıt yaptılar.




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