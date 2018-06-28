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28 Haziran 2018 13:42

Kör nokta kazalara sebebiyet verdi

Eskişehir’de kamyon ve otomobillerin karıştığı iki farklı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kör nokta kazalara sebebiyet verdi

28 Haziran 2018 13:42


Biri şehir içi, diğeri ise çevre yolunda gerçekleşen kazalarda araçlarda hasar oluşurken, ölen ve yaralanan olmadı. Kamyonların kör noktasına giren araçların, sürücüler tarafından görülememesi sebebiyle meydana geldiği belirtilen kazalar, yine sürücülerin dikkati sayesinde daha büyük zarara yol açmadan atlatıldı. Kazalarda hız sınırı ve dikkatsizliğin önemi tekrar gözler önüne serildi. Şans eseri kazalarda ölü ve yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaların araç yoğunluğunun fazla olduğu caddelerde gerçekleşmesi ise trafik akışında yavaşlamaya neden oldu.




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