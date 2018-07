Türkiye’nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün örnek çalışmalarıyla 7’den 77’ye halka spor yapma imkanı veren ’Koşabiliyorken Koş’ projesi yeni dönem çalışmalarına başlıyor. İlk senesinde beklentilerin çok üzerinde bir ilgi ile karşılanan ve birçok projeye ilham kaynağı olan ’Koşabiliyorken Koş’ projesi, bu yılda da faaliyetlerine tüm hızıyla devam edecek. İlk kez 2012 yılında 3 dönem olarak gerçekleştirilen ’Koşabiliyorken Koş’ projesi ile her il ve ilçede belirlenen koordinatörler sorumluluğunda Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinin yanı sıra, yerel yönetimler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait açık ve kapalı alanlar kullanılarak, her yaş kategorisinden vatandaşlara ücretsiz spor yapma imkanı sağladı. Proje kapsamında engelli vatandaşlar özgürce spor yapabilmenin mutluluğunu hissetti. Katılımcılar, spor yapabilmek için kendilerine sağlanan her türlü imkandan ücretsiz faydalandılar.

Türkiye’nin tüm il ve ilçelerini kapsayan proje 3 ayrı uygulamadan meydana geliyor. Proje, spor alanlarında bilinçli spor yapmak, boş zaman aktivitesi olarak farklı spor branşlarında eğitim verilmesi ve sağlık taraması bölümlerinden oluşuyor. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise tüm tesislerinde tecrübeli antrenörler eşliğinde vatandaşları spor yapmaya davet etti.