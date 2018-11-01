KOSGEB Başkanı Uzkurt, girişimcilere seslendi

Dr. Cevahir Uzkurt, Eskişehir'de girişimcilerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu'da düzenlenen ‘KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı'na Uzkurt'un yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü Tarık Yılmaz, Anadolu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanayiciler, iş adamları ve girişimciler katıldı.

Burada salondakilere KOSGEB'in destekleri hakkında bilgiler veren Başkan Uzkurt, bugüne kadar 1.5 milyon kişiye KOSGEB eğitimi verildiğini aktararak, "KOSGEB olarak biz hem genç, hem de genç olmayan tüm girişimcilerimiz yeni işlerini kurarken onlara verdiğimiz bir girişimcilik desteği var. Bu girişimcilik desteğin öncesinde bir girişimcilik örneği veriyoruz ki, bugüne kadar yaklaşık 1 buçuk milyon kişiye bu girişimcilik eğitimini vermişiz. Bunların önemli bir kısmında da gerekli destekleri sağlayarak kendi işlerini kurmalarını sağlamışız. Emin olun belki bunların küçük bir kısmı kurulduktan bir süre sonra kapanmış olsa da bugün KOSGEB desteği ile işini kurup önemli bir ihracat rakamına ulaşmış çok değerli girişimcilerimiz de var. Eskişehir'de de bu girişimcilerimiz var. Biz şunu yapmak istedik. Bugüne kadar bu girişimcilik eğitimi daha geleneksel metodlarla veriliyorken bundan sonra uzaktan eğitim tekniklerini kullanarak ve Anadolu Üniversitesi'nin çok modern eğitim tekniklerini de işin içine katarak günümüzün şartlarına uygun, işi yoğun olanlara uzaktan eğitim teknikleri ile de bu eğitimi verecek şekilde yeniden programı dizayn ettik" şeklinde konuştu.

"Mutlaka üniversite ile sanayinin bu işbirliğini yapacak ara yüzlere, mekanizmalara ve en başta bu iradeye ihtiyacı var"

Üniversite ile sanayinin iş birliği içinde olmasının gerektiğini vurgulayan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzunkurt, "Biz hep şunu yapmaya çalıştık. Dedik ki üniversite ile sanayiyi Türkiye'de bir araya getirmezsek biz orta teknolojili alanlardan, orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara sanayimizde ulaşamayacağız. Çünkü bilgiyi sanayinin içine aktarmadığımız zaman, bu transferi yapamadığınız zaman ileri teknolojili alanlarda var olmanız mümkün değil. Bugün teknolojik bir ürün gördüğümüzde kullandığımız akıllı cep telefonlarından otomobillere kadar düşündüğümüzde aslında hepsinin özünde bir bilgi ve bu bilginin teknolojiye dönüşmüş, endüstriye transfer edilmiş halini görüyoruz. Burada olmazsa olmaz iki şey mutlaka üniversite ile sanayinin bu işbirliğini yapacak ara yüzlere, mekanizmalara ve en başta bu iradeye ihtiyacı var. Şimdi biz açıkçası Anadolu Üniversitesinin hem köklü hem de ciddi bir bilgi üretimi konusunda öğretim üyesi potansiyelinin olduğunu hepimiz biliyoruz yani. Üniversitemizi de bilen biri olarak söylüyorum. Ama burada üretilen bilgiyi sanayiye aktarmak anlamında daha kat etmeniz gereken yol olduğunun da hepimiz farkındayız. Bu toplantını da özellikle sanayicilerimizi üniversiteye davet ederek burada bu toplantıyı yapmaktan da ayrıca mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Ayrıca buraya da yeni bir müdür atadık. Sağ olsun kendisine de şöyle bir talimat verdik. En kısa zamanda KOSGEB desteklerini sanayicilerin ayağına giderek etkin bir şekilde anlatıp KESGEB desteklerini Eskişehir girişimci iş adamlarının ve sanayicilerinin bundan yararlanmasını sağlayacaksın diye kendisine talimat verdik" dedi.