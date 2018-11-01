KOSGEB ile Anadolu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü

Anadolu Üniversitesi Rektörlük Ofisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı katıldı. Protokol ile, KOSGEB'in uzun süredir yürüttüğü girişimcilik eğitimleri daha etkin hale gelecek. Burada bilgilendirmede bulunan Cevahir Uzkurt, Anadolu Üniversitesinin uzaktan eğitim konusunda ciddi bir tecrübesi olduğunu hatırlattı. Başkan Uzkurt, "Anadolu Üniversitesi ile KOSGEB'in yıllardır yürütmüş olduğu girişimcilik eğitimini daha etkin hale getirmek için bir iş birliği yapmak üzere buradayız. KOSGEB olarak biz, özellikle genç girişimcilerimize, kendi işini kurmak isteyen yeni girişimcilerimize verdiğimiz bir destek var. Ama bu desteğin öncesinde de bir girişimcilik eğitimi almasını zorunlu tutuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 1 buçuk milyon kişiye biz bu girişimcilik eğitimini verdik. Ancak bu girişimcilik eğitimi daha geleneksel eğitim metotları ile bugüne kadar yürütülmüş. Biz bundan sonra daha modern eğitim tekniklerini kullanarak girişimcilik eğitimlerini daha geniş bir tabana yayma arzusundayız. Hem eğitimin içeriğini değiştirmek hem de eğitimin veriliş tekniğini daha modern hale getirmek, bugünün çalışma şartlarında işi yoğun olan ve girişimci olmak isteyen vatandaşlarımızın da daha fazla vaktini almadan Anadolu Üniversitemizin alt yapısını, materyallerini, bizim girişimcilik programlarında kullanarak daha etkili hale getirmek üzere Rektörümüzün de takdir ve tensipleri ile bir ön çalışma yaptık. Bugün ki imzalayacağımız protokol, bu çalışmanın nihai hale gelmiş bir imzası olacak. Bundan sonra Anadolu Üniversitesi ile daha yakın çalışarak, bu değerli ve köklü üniversitemizin bu anlamdaki tecrübelerinden, birikimlerinden ve geleceğe ilişkin üretecekleri eğitim teknik ve metotlarından yararlanmak üzere bir iş birliği yapıyor olacağız" ifadelerini kullandı.

"KOSGEB ve Anadolu Üniversitesi karşılıklı tecrübelerini paylaşacak"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, "Türkiye'nin en önemli kamusal alanda, özel sektöre en yakın kurumlardan bir tanesi KOSGEB. Bu konuda oldukça aktif ve önemli roller üstleniyor. Bu roller neticesinde de birçok kurumla iş birliğine giderek, onlara yol açıyor. Bu iş birlikleri neticesinde de kendisini ve beraberindeki kurumu daha ileriye taşıyacak projelerle daha güzel işler yapabilecek bir şekilde dizayn edebiliyor. Karşılıklı olarak toplumsal düzeni, ticari ve sanayi alandaki iş yapan kişileri bir araya getirebiliyor. Bu bağlamda Başkanımızla da bir araya gelerek bir çalışma yaptık. Yaklaşık 3 sayfalık bir çalışma oldu. 3 sayfa fakat derinliği itibariyle oldukça önem arz ediyor. İçeriğinde baktığımız zaman KOSGEB'in ve Anadolu Üniversitesi'nin karşılıklı tecrübelerini paylaşacağını, bu tecrübeler neticesinde neler yapabileceğiz bununla ilgili görüş alışverişlerinde, iş birliklerinde bulunacağımızı yazdık. Tabi biz uzun metinlerle edebiyattan ziyade, kısa ve öz metinlerle hareket ederek neticeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından KOSGEB Başkanı Uzkurt ile Rektör Çomaklı, iki kurum arasında oluşturulan protokolü imzaladı.