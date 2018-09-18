Köylülerin mera alanı isyanı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesine bağlı Doğanca Köyü sakinleri, geçim kaynağı olan mera alanlarının kiraya verilmesinin ardından adeta isyan etti.

Uzun yıllardır vakıf arazisi üzerinde bulunan köylerinde hayvanlarını otlatarak geçimlerini sağlayan Doğanca köyü sakinleri,topraklarının Mersinli bir firma tarafından kiralandığını ve burada çalışmalara başlayacağını öğrenince olaya tepki gösterdi. Geçim kaynaklarının elden gideceğini düşünen köylülerle firma yetkilileri arasında tartışma çıktı. Bölgeye çok sayıda araçla gelen jandarma ekipleri araya girerken, herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına köye giriş ve çıkışlar da kontrollü olarak sağlanıyor.

“Tek ümidimiz Cumhurbaşkanı kaldı”

Eskişehir Mahmudiye Doğanca Köyü Muhtarı Hüseyin Çitpiş, yaşadıkları durumun köylüye olumsuz yansıyacağından dert yandı. Problemlerinin çözülmesi için tek ümitlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirten Çitpiş, “Biz yaklaşık bir senedir bu işe ile uğraşıyoruz. Burası daha önce meraydı. Bizim başka geçim kaynağımız yok. Bu köyde 3 bin küçükbaş, 300 büyükbaş hayvan var. Bizim burası da giderse mahvoluruz. Burada 23 bin dekar vakıf arazisi var. Buraları hiç kimseye sormadan kiraya veriyorlar. Biz buraya tarla parası senede 15 bin lira kira ödüyoruz. Sadece Cumhurbaşkanına gitmediğimiz kaldı. Her şeyimizi yaptık ama başaramadık. Burası birinci sınıf çayır mera. Ankara Tarım İl Müdürlüğünden buraya ekip geldi. Tarla da olabilir ama köylünün geçim kaynağı burası. Hayvanlarımız burada bizim başka yerimiz yok. Ne yazık ki dedelerimiz vakıf yerine oturmuş. Tek ümidimiz Cumhurbaşkanı kaldı” ifadelerini kullandı.

“814 dekar yerimizi Vakıflar Müdürlüğünden kiralamışlar”

Köy sakinlerinden Davut Alaç ise kiralanan toprakların köyün geçim kaynağı olduğunu ifade ederek, “Yüzyıllardır köylümüz bu mera alanlarını korumuş kollamış ve geçim kaynağı yapmış. Ama son zamanlarda bir müdahale ile bizim elimizden bu biraz cebri gibi alınıyor. Köylünün sıkıntısı bu. Biz köylü olarak devletimize bağlı bir köyüz. Ama bu bizi çok yaraladı. Hele ki baskıyla bize yapılması bizi çok incitti. Burayı Mersinli bir firma almış. 814 dekar yerimizi Vakıflar Müdürlüğünden kiralamışlar. Çiçek toprağı alınacağı söylendi” dedi.

Firma yetkilileri ise burada bulunan alana bir tesis kurulacağını ve tesisten köy halkının da faydalanabileceğini belirtti.