Kral Midas'ın çekimleri Eskişehir'de başladı

Hazırlıkları uzun süredir devam eden “Kral Midas'ın Hazinesi” adlı sinema filminin çekimleri Eskişehir'de başladı.

Aksiyon ve komedi üzerine keyifli bir senaryosu bulunan filmin oyuncu kadrosu çekimlere başlamadan önce basının karşısına çıktı. Çifteler Sakaryabaşı Tesislerindeki tanıtım, bölge halkının da katılımıyla gerçekleşti.

Yıldızlar bu filmde buluştu

Başrolde ünlü şovmen İsmail Baki Tuncer'in yer aldığı film geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Başta Orhan Aydın, Yaşar Alptekin ve Serkan Şengül gibi ünlü oyuncuların da bulunduğu kadroda güzel oyuncu Seda Keskol ve 2018 yılının en iyi çıkışını yapan Aleyna Dalveren de yer alıyor. Ekranların sevilen simalarından Vahe Kılıçarslan da sürpriz bir rolle seyirciyi karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Kral Midas'ın Hazinesi filminin yönetmen koltuğunda Mesut Çetin oturuyor. 2019 yılına damgasını vurması beklenen film, üç kafadarın bir tesadüf sonucu Kral Midas'ın hazinesinin haritasını ele geçirmeleriyle başlıyor ve sürprizlerle devam eden komik bir define hikayesini ele alıyor.