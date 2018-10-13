Kral Midas'ın Hazinesi setinde kahkaha tufanı

Eskişehir'de çekimi devam eden Kral Midas'ın Hazinesi film setinde eğlenceli anlar yaşanıyor.

Başrolünde ünlü komedyen İsmail Baki Tuncer ve Yaşar Alptekin'in yer aldığı 'Kral Midas'ın Hazinesi', şimdiden güldürmeye başladı. Aksiyon ve komedi üzerine keyifli bir senaryo sunan filmin çekimleri, Seyitgazi ilçesine bağlı Karaören köyünde ve Frig Vadisi'nde devam ediyor. Set arasında basın mensuplarının sorularını cevaplandıran oyuncular, esprileriyle kırdı geçirdi.

Film çekimlerinin keyifli bir şekilde devam ettiğini anlatan oyuncu Yaşar Alptekin, köy halkının sıcakkanlı olduğuna değindi. Uzun bir aradan sonra iyi bir ekiple birlikte çalıştığını aktaran Alptekin, "Açıkçası çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü 14 sene aradan sonra böyle bir işte, böyle bir ekiple çalışmak benim için çok keyif veriyor. 14 sene içerisinde ben paslanmıştım. Şu anda bütün paslarım döküldü. Hem gülüyoruz hem eğleniyoruz hem de böyle arkadaşlık içerisinde çok güzel bir ekibimiz var. Köy halkı çok güzel davranıyor, çok sıcak insanlar var. Çok mutluyum, şu anda yaptığım işten çok keyif alıyorum" dedi.

"Köyden İndim Şehire'nin sıcaklığını hissettirdi"

Taklitleriyle her dönem dikkatleri üzerine çeken İsmail Baki Tuncer, filmin güzel bir senaryoya sahip olduğunu anlattı. Tuncer, "Mesut Çetin böyle bir projeyle geldiğinde senaryoya baktım, dedim; Güzel bir senaryo var. ‘Köyden İndim Şehire'nin sıcaklığını hissettirdi. Burada sette de zaten ustalarımızla, hocalarımızla beraber çalışmaktan ben çok zevk alıyorum" diye konuştu.

"Heyecanlanacaksınız buna eminim"

Birçok komedi filminde rol alan usta oyuncu Tevfik İnceoğlu ise "Film çok güzel, yazan çok güzel yazmış. Mesut hocamızın eline sağlık, zekasına sağlık diyorum. Güzel bir film olacak bizler heyecanla bekliyoruz, sizler daha çok heyecanlanacaksınız umarım. Fragmanı seyrettiğinizden itibaren bir an önce sinemaya gelsin diye heyecanlanacaksınız buna eminim" şeklinde konuştu.