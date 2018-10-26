Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Cumhuriyet coşkusu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 95'inci yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Törene, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat'ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve veli katıldı. Cumhuriyet Bayramı'nın önemine dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, “Kendinden sonra gelecek nesillere de bu değerleri aktarabilecek çocuklarımızı burada görmek ve böyle bir etkinliğe şahit olmak benim için değerliydi. Bu sebeple bu programda emeği geçenlere ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Açılış konuşmasını yapan Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat ise “Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak üzere çocuklarımızla birlikte bir araya gelerek, bu etkinliğe velilerimizi de davet ettik. Çocuklarımıza milli bayramlarımızı küçük yaştan itibaren kazandırma düşüncesiyle Cumhuriyet Bayramımızı da coşkuyla kutladık” ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini belirten şiir ve şarkıların okunmasının ardından sona erdi.