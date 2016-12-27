Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden Proje Paylaşım Günü

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin “Araştırma Projesi-1” dersi kapsamında Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileriyle hazırladıkları projeler görücüye çıktı.

Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı’nda düzenlenen Proje Paylaşım Günü’ne, Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Celal Avni Öztürk, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aslı Yıldırım ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlikle ilgili görüşlerini dile getiren Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Aslı Yıldırım, şunları söyledi:

“Dönem başından buyana çocuklar ilgisi ve merakları doğrultusunda öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmalarla gördüğünüz bu sonuç tablosunu ortaya çıkardılar. Çok dolu bir dönem geçirdik. Her bir sınıf kendi proje konusu ile ilgili çalışmalar yaparak proje deneyimi kazandı.”

Proje Paylaşım Günü’nün temel amacından da bahseden Yıldırım, “Proje tabanlı bu yaklaşım, küçük yaştan itibaren çocukların eleştirel düşünme ve problem çözümleme becerilerine yönelik olarak yaşayarak öğrenmelerini destekleyen bir çalışmaydı. Bunun için öğretmen adaylarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Proje Paylaşım Günü, dans gösterimi ve projelerin tanıtımının ardından sona erdi.