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14 Nisan 2017 16:32

Kuaförler Meslek Odasından Başkan Ataç’a teşekkür plaketi verdi

Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası Başkanı Fethi Özkara ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Kuaförler Meslek Odasından Başkan Ataç’a teşekkür plaketi verdi

14 Nisan 2017 16:32

Ahmet Ataç’a teşekkür plaketi verdiler.


Türkiye tarihinin en önemli günlerinden olan 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 102. yıl dönümünde, 26 Mart 2017 tarihinde Tepebaşı Belediyesi’nin destekleri ile Çanakkale’ye giden ve tarihi yarım adayı rehberler eşliğinde gezen Eskişehir Berberler ve Kuaförler Meslek Odası Başkanı Fethi Özkara ve Yönetim Kurulu üyeleri, vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Ataç’a teşekkür ettiler. Dernek Başkanı Özkara burada yaptığı konuşmasında, "Bizler dernek olarak Çanakkale’ye gitmeyi ve o tarihi yarım adayı gezmek istiyorduk. Bu talebimizi Başkan Ataç olumlu karşıladı. Yönetim kurulu ve dernek üyelerimiz başkanımız sayesinde unutulmayacak bir gün yaşadık. Kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt Ahmet Ataç ise, "Belediye olarak Eskişehir’de Çanakkale’yi görmeyen kalmasın istiyoruz. Zaman zaman buraya kültür turları düzenliyoruz. Bugüne kadar kültür turları kapsamında Çanakkale’yi ve tarihi yarım adayı 130 bin vatandaşımız gezme ve görme imkanı buldu. Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkaları çizer. Bizler belediye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sivil toplum örgütlerinin ve derneklerinin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




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