Küçük dev adamın hayali gerçekleşti

Burak Sakçı, cam kemik hastası olarak dünyaya geldi. Küçükken hastalığı dolayısıyla birçok kez kemikleri kırılan Sakçı, doktor doktor gezdi. Bu süreçte tedavisinde önemli bir adım atılamayan 26 yaşındaki genç, son yıllarda kendi uğraşları ile birlikte yürüme hayalini gerçekleştirmeye başladı. Aynı zamanda Eskişehirspor’un sosyal medya sorumlusu olarak görev alan Sakçı, ufak bir denge probleminin dışında sorunsuz bir şekilde artık yürüyebiliyor. Hayata atılan adımlarını güçlendirmek için çabalayan Burak Sakçı, Eskişehirspor’un bu süreçte kendisine büyük destek olduğunu belirtti. İki yıl önce attığı ilk adımın ardından artık özgüvenle yürüyebildiğini ifade eden Sakçı, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"Ekstra motive oluyorum"

Eskişehirspor taraftarının kendisine olan desteğini unutamayacağını belirten Burak Sakçı, Dünya Engelliler Günü’nde yapılan organizasyondan bahsetti. O gün saha ortasına kadar gelemediğini fakat şimdi daha uzun süreli yürüyebildiğini aktaran Sakçı, "Doğuştan cam kemik rahatsızlığım var. Eskişehirspor kulübünde çalışıyorum. 3.5 senedir medya departmanında sosyal medya sorumlusuyum. Mersin İdman Yurdu maçında geçen sene, 3 Aralık Dünya Engelliler günü güzel bir anım oldu. Taraftarımızın organizasyonu ve kulüp müdürümüzün federasyona yazı yazmasıyla bir organizasyon oldu. O zamanlar orta sahaya kadar gelememiştim, daha yeni yeni adım atmaya başlamıştım ve korkuyordum. Şimdi daha özgüven ile yürüyorum. Taraftarlar beni ’Burak ortaya, üçlü çektir tayfaya’ diyerek çağırmıştı. Sahanın ortasında olup; o uğultunun arasında herkesi susturup tekrardan bağırttırmak, gol sevinçlerinde futbolcuların gelip bana sarılması ekstra motive ediyor" dedi.

"Doktorlar, ’Hayattan mutlusun, bu şekilde yaşamayı öğren’ demişti"

Yürümenin kendisi için hayal olduğunu ve artık gerçekleştiğini ifade eden Sakçı, "Ben kapı kapı doktor gezdim doğrusunu söylemek gerekirse. Her gittiğim kapıdan eli boş döndüm. ’Hayattan mutlusun, bu şekilde yaşamayı öğren’ demişti bütün doktorlar. Tamam kabul ediyorum zaten, hala kabul ediyorum engelliyim ama ben de arkadaşlarımla beraber kendi ihtiyaçlarım dahilinde yürümek istiyordum. Çok şükür Rabbim’e adım atmaya başladım. Yardımlı bir şekilde uzun süre yürümeye de başladım. Hani hayalimdi gerçek oldu diyebilirim. İnsan isteyince her şeyi başarabiliyor. Tabii ki bundaki en büyük etmen her şeyden önce Eskişehir gibi bir şehirde yaşamak. Mutluyum ben burada. Özellikle ailemden sonra arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, çevremdeki insanlar ve taraftarlar, kısacası tüm Eskişehir diyebilirim. İnsanlar tarafından sevilip ilgi görmek, başkalarının derdine derman olabilmek ayrı bir duygu" diye konuştu.

"Tekerlekli sandalye benim arkadaşım ama inşallah atacağım"

26 yaşındaki Sakçı duygularını şöyle aktardı:

"Gerçekten bir şeyler için uğraşıyorum. Benim şu andaki durumum hayaldi. İmkansız gibi bir şeydi, çünkü doktorlar ’Engellisin bu şekilde yaşamayı kabul et’ demişlerdi. Tekerlekli sandalye benim arkadaşım. Atacağım inşallah ne zaman olur bilmiyorum. Herkes de soruyor ama ben de bilmiyorum ne zaman olur. Bazı insanlarda şu algı var, ’Engelli olmamı Burak kullanıyor.’ Beni sevenler kadar sevmeyenler de var ve bu bir gerçek. ’Burak sağlık durumunu kullanıyor, bu halinden memnun, vur patlasın çal oynasın’ diye düşünüyorlar. Kesinlikle öyle değil, insan neden yürümek istemez ki? Yürümek gerçekten Allah’ın insana vermiş olduğu büyük bir nimet. İnsanlar başında olmadığı için ne yazık ki bunu bilmiyor. Yürümenin kıymetini bilmeleri gerekiyor bence. Şimdilerde de kemiklerin kırılma riski var. Çünkü o hastalık sürekli devam eden bir hastalık. İlaç kullanıyorum ekstradan ve onlar biraz dengeliyor."

"Her zaman beni desteklediler"

Son olarak Eskişehirspor’un durumunundan ve taraftarların kendisi için verdiği desteklerden söz eden Sakçı, "Ben işe girdiğimde Süper Lig’deydik. İlk sezon düşmekten ucuz kurtulduk daha sonrasında küme düştük. Geçen sene de finalde çıkamadık, bu sene de iyi veya kötü bir şekilde ligde kaldık. Ben ekstradan burada hizmet de ediyorum. Severek yapıyorum ama üzülüyoruz durum belli. Süper Lig’e çıkmamızı herkes ister, tüm Eskişehir istiyor. Diğer takım taraftarları bile istiyor. Doğduğum andan itibaren büyük emekler sarf eden başta biricik annem ve ailem olmak üzere, verdiği talimatla ameliyatlarımın yapılmasında öncü olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, ameliyatlarımı yapan Prof. Dr. Hakan Kınık hocama, yine ilk kez ayağa kalkmama vesile olan soyadı gibi güzel insan fizyoterapist Zuhal Güzel ve yürümem için büyük çaba sarf eden diğer fizyoterapistlerim Canan Gelerli, Seda Özkan, Şafak Palabıyık, Tansel Koyunoğlu ve üzerimde emeği olan bütün terapistlerime, her zaman yanımda beni destekleyen yakın arkadaşlarıma, tribündeki dostlarıma, büyük küçük herkese küçücük yüreğimden hepsine kocaman teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.