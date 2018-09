Küçük esnaf dolar baskısına direniyor

Buna rağmen Eskişehir’deki küçük esnafın bu zamları vatandaşlara yansıtmamaya çalıştığını belirten Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen, “Esnafımız kendi kar marjlarından fedakarlık ederek bunu minimize etmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.

Özellikle ithal ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışı küçük esnafı da zor durumda bıraktı. Yaşanan ekonomik problemleri vatandaşlara yansıtmamaya gayret eden esnaflar, kendi kar paylarını azaltarak ürün fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor.

"Güçlü bir iradeye ve ekonomiye sahip olan esnafımız bunda da dik duracaktır"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Seyyar Tuhafiyeciler ve İşportacılar Odası Başkanı Ali Safa Şen, geçmiş dönemlerde de bu tür ekonomik problemlerin yaşandığını hatırlatarak, “Geçmiş yıllarda 5 Nisan, 24 Ocak kararlarında da bu tür dövizdeki dalgalanmalar bizim esnafımızı etkilemişti. Ama esnafımız bunun üzerinden geldi. Güçlü bir iradeye sahip, güçlü bir ekonomiye sahip olan esnafımız bunda da dik duracaktır. Tabii halkımızın da esnafımıza yardımcı olması lazım. Bu tür spekülatörlerden mümkün olduğu kadar alışveriş etmemeleri lazım. Menfaatçilerden mümkün olduğu kadar alışveriş etmemeleri lazım ama bizim net olarak bir şey söylememiz gerekirse; ben kendi esnafımızla da konuşuyorum. Bu fiyat artışlarını mümkün olduğu kadar halkımıza yansıtmamaya çalışıyorlar. Tabii ki doğalgaza, elektriğe, nakliyeye gelen zamlar gibi birtakım zamlar, ürünlerin fiyatlarını etkiliyor. Ama esnafımız kendi kar marjlarından fedakarlık ederek belirttiğim gibi bunu minimize etmeye çalışıyorlar. Ama bunun çok uzun süreli olacağını ben tahmin etmiyorum. Tabii hükümetimiz de bu konuyla ilgili çok ciddi tedbirler almaya çalışıyor. Hükümet nezdinde, devlet nezdinde tedbir almaya çalışıyorlar. Bizim esnafımız da bunu göğüsleyecek. Halkımız da esnafımıza yardımcı olduğu takdirde bunu çok kolay atlatacağımızı tahmin ediyorum. Ama zarar verir mi? kesinlikle esnafa zarar verir” şeklinde konuştu.

"Ekonomimiz de devletimiz de güçlüdür"

Küçük esnafın elindeki birçok ürünün yerli olduğunu aktaran Başkan Şen, “Pek çok ürünlerimiz yerli bizim. Ama az önce de belirttiğim sebeplerden dolayı bir fiyat artışı var. Doğalgaza, elektriğe, suya, nakliyeye gelen zamlardan dolayı bir takım fiyat artışları oluyor. Küçük esnafımız hep oldu, olageldi. Direnecektir. Küçük esnafımız bunu atlatmaya çalışacaktır. Küçük esnafımız da dolardan etkilenir. Halkımız etkileniyor ki küçük esnafımız niye etkilenmesin? Ama küçük esnafımız hep olacak. Ticaretimiz hep olacak. Makas daralsa da küçük esnafımız sıkıntıya düşse de hep olageldi, olagelecek. Küçük esnafımız vergisiyle yaptığı ticaretiyle her zaman devletin arkasında olmuştur. Tabii dolardaki dış güçlerin bu kadar doları yükseltmesi, avroyu yükseltmesi ve yükselterek ekonomiyi çökertmeye çalışması hep olmuştur ve esnafımız dimdik durmuştur. Ekonomimiz de güçlüdür devletimiz de güçlüdür. Yılmayacaktır esnafımız. Ama esas amaç, halkımızın da bu konuda uyanık olması” ifadelerini kullandı.

"Fiyat artışlarını bizim küçük esnafımız her zaman daha az yansıttı"

Öte yandan küçük esnafın en büyük problemlerinden birinin alışveriş merkezleri olduğunu dile getiren Başkan Şen, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Global sermayenin ürünü olan alışveriş merkezileri her zaman içimizde var. Bunların hiçbir faydası yok. Oralarda bulacağınız ürünler bizim küçük esnafımızda hep oldu. Fiyat artışlarını bizim küçük esnafımız her zaman daha az yansıttı. Halkımıza ürünlerin hep kalitelisini ve mümkün olduğu kadar yerli ürününü satıyor bizim esnafımız. Dolayısıyla halkımıza söylediğimiz ve söyleyegeleceğimiz şey; ’Hep küçük esnafı tercih edin alışverişlerinizde.’ Fiyat olarak da, kalite olarak da, ürünlerin albenisi açısından da, modeli açısından da baktığımızda bunların hepsi esnafımızda her zaman bulunuyor. Dolayısıyla küçük esnafımızı tercih edin diye halkımıza hep söyledik. Bundan sonra da söyleyeceğiz. Bu spekülatörlere hiçbir zaman prim vermesinler.”