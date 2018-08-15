Küçük futbolcuların velilerinden siyasilere çağrı

Eskişehirspor Kulübü’nün yaşadığı mali krize çözüm bulunamamasına üzülen ve gelecekte A Takım formasını giymek için mücadele eden küçük futbolcuların velileri, sorunun çözümü konusunda tüm Eskişehirlileri siyah-kırmızılı kulübe destek olmaya davet etti. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan Eskişehirspor U-13 Takımında forma giyen küçük futbolcuların verilerinin paylaşımlarında, "Sayın Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay, Kazım Kurt, Ahmet Ataç. Bir babanın ve annenin en büyük mutluluğu nedir? Evladını gülerken görmek değil mi? Hedeflerine vardığını görmek, hayallerini başardığını görmek. İşte bu cıvıl cıvıl çocuklar, o çocuklar. O armayı daha çocukken göğsüne kazımış çocuklar. Bu hayattaki en büyük hayalleri o armayla binlerin önüne çıkmak. Attığı golden sonra kendi şehrinin tribününe koşmak. Sizi seçen bireyler olarak rica ediyoruz. Bu evlatların hayallerini yok etmeyelim. Bu çocukları kaybetmeyelim. Eskişehirspor yok oluyor. Bu çocukların sesini duyun. Eskişehirspor’umuzu bu bataklıktan beraber kurtaralım. Tarihe adınızı yazalım" ifadelerine yer verildi.