Kulak basıncından 2 dakikalık operasyonla kurtulun

Dr. Cüneyt Aksay, kulakta basınç hissinin nedenleri ve tedavisinde uygulanan östaki tuboplasti (östaki tüpü balon dilatasyonu) hakkında bilgi verdi.

Kulakta yaşanan basıncın, kulak rahatsızlıkları arasında en çok görülen rahatsızlıklardan biri olduğunu söyleyen Aksay, “Basınç hissi orta kulağın bir problemidir. Özellikle dalışta, uçakta daha çok hissediliyor. Bunun hastalık haline gelmiş şekli bunun geçici olmaktan çıkıp süreklilik kazandığını gösterir. Uçak yere inerken kulakta basınç hissederiz, sonra geçer. Ama bu kalıcı hale gelirse, bu ciddi bir problem haline geliyor” diye konuştu.

ÖSTAKİ BORUSUNUN İŞLEVSELSİZLEŞTİĞİNİ NASIL ANLARIZ?

Östaki borusunun iyi çalışmamasına bazı hastalıkların veya mesleklerin sebep olduğunu söyleyen Aksay, “Sinizüt, burun tıkanıklığı, burun kemiğindeki eğrilik, enfeksiyon hastalıkları, anatomik bozukluklar buna sebep olabilir. Ya da dalgıç, pilot gibi meslek gruplarında sürekli bu basınca maruz kaldıkları için bu hastalıkla karşılaşabiliyoruz. Orta kulaktaki basınç hissi kişiyi rahatsız ediyor. Bu da işitme kaybına, basınç rahatsızlığına, çınlamalara neden oluyor. Burnumuzu tıkayıp diyaframdan zorladığımız hava kulağımızda ‘click' sesi ile açılıp kapanma yapmıyorsa ya da kulakta bir basınç hissi oluyorsa; östaki borumuzda sorun var demektir” ifadelerini kullandı.

KULAK BASINCINDAN BU YÖNTEMLE KURTULUN!

Aksay, “Hastalığın tevdisi için östakinin açık kalmasını sağlayacak işlemler yapıyoruz” diyerek, tuboplasti (östaki tüpü balon dilatasyonu) hakkında şu bilgileri verdi:

“Hissettiğimiz basınç hissi havayı eşitleyemeyen, açılıp kapanmayan östakinin orta kulakta negatif bir basınç oluşturma halidir. Östaki borusu açılıp kapanamıyorsa orta kulaktaki hava emilir ve negatif basınç ortaya çıkar. Bu da hem işitmeyi azaltır hem de kişiyi rahatsız eder. Çınlamaya kadar giden şikayetlere neden olur. Bunun tedavisi, kulak zarına küçük bir çizgiyle orta kulağın havalanmasını sağlayarak orta kulak ile dış kulak arasında hava alışverişini sağlamaktır. Kulak zarına küçük bir kesi yapıp ventilasyon tüpü denilen bir tüpü yerleştiriyoruz. Ama tüpü çıkardığımızda mevcut deliğin kapanamaması hali veya enfeksiyon oluşması, kireçlenme olabilmesi gibi yan etkiler olabiliyor. Bu kişiye tekrar tüp koymak gerektiğinde tuboplasti ihtiyacı tam da burada oluşuyor. Hastanın östaki borusunun arkasına bir kateter yardımı ile girip orada bir balonu şişirip kıkırdak kısmını genişletiyoruz. Östaki artık açılıp kapanma sorununu yaşamıyor. Bu işlem hastanın orta kulak problemlerini çözmüş oluyor. Bunun başarı oranı da yüzde 85 civarında. Tıp açısında önemli bir yüzde bu.”

Ameliyat hakkında da bilgi veren Aksay, “Bu, genel anestezi ile yapılan ancak 2 dakika süren günübirlik bir ameliyattır. Hiçbir kesi işlemi yapılmıyor. Yapılan işlemin kalıcı hale gelmesi için balon üfleme öneriyorum. Ya da burnu kapatıp diyafram basıncını yukarı doğru vermeyi öneriyorum” dedi.

Aksay, bu operasyonun radyoterapi alan kişilere, kanser hastalarına ve 6 yaştan küçük çocuklara yapılmadığını sözlerine ekledi.

KULAK TEMİZLİĞİNDE BU DETAYA DİKKAT!

Kulak temizliği hakkında da bilgi veren Aksay, “Kulağımızı temizlemek için hiçbir şey sokmamız gerekmiyor. Kulak temizleme çubuklarını kullanmamayı öneriyoruz. Bu, kirlerin daha da içeriye ittirmeye neden oluyor. Banyo sırasında saçımızı yıkarken köpüğün ve suyun kulağa bir miktar gitmesini sağlamak lazım. En azından ulaşabildiği kadar yeri böylece temizleriz. Kulak sağlamsa kulağa su gitmesinde hiçbir sorun yoktur” diye konuştu.