Birbirinden farklı sergilere ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde, Prof. Dr. Halil Akdeniz'in ‘Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar' adını verdiği resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Birbirinden farklı 13 sergiye ev sahipliği yapan Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna Prof. Dr. Halil Akdeniz'in ‘Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar' adını verdiği resim sergisi ile devam ediyor. Gerçekleşen sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir İl Başkanı Rabia Akman, CHP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Yeşildal ile çok sayıda sanatsever katıldı. Düzenleyiciliğini Hayri Esmer ve Rıdvan Coşkun'un yaptığı serginin açılışında konuşan Kazım Kurt, “Bugün Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin 1 yılı aşkındır yaptığı sergilere bir yenisini daha ekliyoruz. Türkiye'nin önemli bir sanatçısının eserlerini burada sergiliyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak Çağdaş Sanatı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bununla beraber Eskişehir'in bir sanat kenti olmasındaki katkımızı da sürdürüyoruz. Eskişehirlilerin ilgisi bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından açılışa katılanlar Prof. Dr. Halil Akdeniz'in ‘Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar' resim sergisini gezdi. Sergide, sanatçının ‘Benim sanatım otobiyografim üzerine kuruludur' söyleminin bir parçası olarak, başlangıcından bugüne uzanan süreçte yaşadığı düşünsel, biçimsel değişimlerinin ve arayışlarının bugününe odaklandığı belirtildi. Yapıtlarında dil olarak çağdaş/gündelik kodlar kullanmakla birlikte, köken olarak yaşadığı coğrafyanın kültür birikimleri olan Hitit, Frig, Hatti, Grek'i sahiplenerek kendi bileşenine dönüştüren Prof. Dr. Halil Akdeniz'in Anadolu kültürlerini aşan evrensel bir bakış açısına sahip olduğu belirtildi.

Bir ay boyunca Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde sergilenecek olan ‘Kültür İmleri-İmgesel Yorumlar Resim Sergisi', 17 Aralık Pazartesi Gününe kadar sanatseverler için açık olacak.