Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’dan ilk değerlendirme,

Dr. Nabi Avcı referandum sonuçlarının memlekete, millete hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Halk oylamasında sonuçların netleşmeye başlaması ile birlikte AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Avcı’ya, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü da eşlik etti. Bakan Avcı, burada halkı selamlamasının ardından il başkanının makamında açıklamalarda bulundu.

"Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Sonuçların memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bakan Avcı, "Referandum sonuçları memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bu süreçte, Eskişehir için söylüyorum, başından beri büyük gayretlerle çalışan bütün teşkilatımıza, başta sayın il başkanımız olmak üzere teşkilatımıza ilçe başkanlarımıza, seçim koordinasyon merkezimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, üyelerimize, sandık temsilcilerimize ve bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun inşallah. Vakur bir kampanya yürütüldü Eskişehir’de ve Türkiye’de. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan sonuçların kesinleşmeye başlaması ile birlikte vatandaşlar Ak Parti İl Başkanlığı önünde kutlama yapmaya başladılar.