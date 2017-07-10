Kültür ve Turizm Bakanlığı araştırma heyeti Eskişehir’de

Dr. Nabi Avcı tarafından görevlendirilen araştırma heyeti, Vali Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gelen heyeti kabulü esnasında konuşana Vali Çakacak, Eskişehir’i Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olarak nitelendirdi. Sevgi insanı Yunus Emre’siyle, güldürürken düşündüren Nasreddin Hoca’sıyla tarihe ışık tutmuş kişileri yetiştiren Eskişehir’in kültürel zenginliğinin yanında doğal güzelliklere de sahip olduğunu belirten Vali Çakacak, “Kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi iyi anlatmamız gerekir. Şehir merkezinde olduğu kadar ilçelerimizde de geçmişimizden gelen kültürümüzü yansıtan değerlerimiz var. Bu değerlerimizin, uzman bir ekip tarafından araştırılarak gün yüzüne çıkması bizim en büyük arzumuzdur. Turizm Bakanlığımız, Eskişehir’in tanıtımına daha çok nasıl katkı sunabiliriz diye, 1 hafta boyunca ilimizde çeşitli araştırmalar yapacaklar. Kendilerini Eskişehir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız” ifadelerini kullandı.

Turizm Bakanlığına bağlı uzman bir ekibin, Eskişehir’de destinasyon çalışmaları yapacağını kaydeden İl Kültür ve Turizm Müdürü Şennur Azade ise, “Şehrimizdeki gidilecek ve görülecek yerleri araştıracağız. Bir hafta boyunca ilgililerle çeşitli görüşmeler yaparak, ortak bir çözüm arayacağız. Araştırmaların sonucunda çıkan sonucu bir durum değerlendirmesi yaparak, uygulama aşamasına geçeceğiz” diye konuştu.