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16 Temmuz 2018 12:42

Kulüpler küçülmeye gitmek zorunda kalıyor

Futbol dışındaki branşlarda beklenen taraftar ve sponsor gelirlerinin istenen düzeye ulaşamaması birçok kulübü küçülmeye gitmeye zorluyor.

Kulüpler küçülmeye gitmek zorunda kalıyor

16 Temmuz 2018 12:42


Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Eskişehir Basket Yönetim Kurulu’nun, ligden ve Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi’nden çekilme kararı aldığını bildirmesi, kulüplerin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha göz önüne getirdi. Gerekli taraftar ve sponsor desteğine ulaşamayan kulüplerin zarar etmeleri sebebiyle daha önce de küçülmek zorunda kalması sık sık tartışılıyordu.


Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde boy gösteren Trabzonspor Basket Takımı’ndaki maddi sıkıntılar, kadrosundaki yabancı oyuncuların tamamının takımdan ayrılmasıyla sonuçlanmış, takım son maçlarına tamamı Türk oyuncular ile çıkmıştı. Benzer şekilde Galatasaray Odeabank da yaşanan maddi sıkıntılar sonucu yeni sezon öncesi maaşında indirim istenen fakat kabul etmeyen Oktay Mahmuti ile yolları ayırmıştı.




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