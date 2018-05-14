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14 Mayıs 2018 14:09

Kümbet mahallesinde Ramazan boyunca iftara davet var

Eskişehir Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi’nde vatandaşlar, eski geleneklerine sahip çıkarak her gün bir aile tarafından verilen iftarlarda bir arada olmaya hazırlanırken, bununla da yetinmeyip yoldan gelip geçen herkesi iftarlarına davet ediyorlar.

Kümbet mahallesinde Ramazan boyunca iftara davet var

14 Mayıs 2018 14:09


Kümbet Mahalle Muhtarı Hasan Yanık; ’’Adetlerimize gelenek ve göreneklerine bağlı bir köyüz. Belirli bir süre ara verdiğimiz geçen sene tekrardan başlattığımız iftar programlarına bu sene daha iyi hazırlandık. Otuz gün boyunca ifar yemeğimizi köy meydanında hazırlayarak vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Eskişehir Afyonkarahisar yolunun yakınında olan köyümüzün girişine astığımız pankartlarımızla yolumuzdan geçen vatandaşlarımızıda davet ediyoruz. Buyurun gelin bereketimize ortak olun’’ diye belirtti.




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