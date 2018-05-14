Kümbet mahallesinde Ramazan boyunca iftara davet var

Kümbet Mahalle Muhtarı Hasan Yanık; ’’Adetlerimize gelenek ve göreneklerine bağlı bir köyüz. Belirli bir süre ara verdiğimiz geçen sene tekrardan başlattığımız iftar programlarına bu sene daha iyi hazırlandık. Otuz gün boyunca ifar yemeğimizi köy meydanında hazırlayarak vatandaşlarımıza ikram edeceğiz. Eskişehir Afyonkarahisar yolunun yakınında olan köyümüzün girişine astığımız pankartlarımızla yolumuzdan geçen vatandaşlarımızıda davet ediyoruz. Buyurun gelin bereketimize ortak olun’’ diye belirtti.