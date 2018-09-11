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Kümbet Yeniköy'e 4 derslikli ilkokul

Eskişehir’in İnönü ilçesine bağlı Kümbet Yeniköy mahallesine dört derslikli ilkokul yapılması için yer teslimi gerçekleştirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesine bağlı Kümbet Yeniköy mahallesine dört derslikli ilkokul yapılması için yer teslimi gerçekleştirildi.


İlçeye bağlı Kümbet Yeniköy Mahallesi'nden taşımalı sistem ile mahalle dışındaki okullarda eğitim gören öğrenci velilerinin İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'tan talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Mahalleye yapılacak dört derslikli ilkokulun yer teslimi yapıldı. Başkan Bozkurt, Kümbet Yeniköy mahallesini ziyaret ederek ihalesi ve diğer çalışmaları tamamlanan okul ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.


Dört derslikli ilkokulun tamamlanması ile çocuklarının taşımalı sistemden çıkacak olmalarından son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, Başkan Bozkurt'a ilkokulun yapılması için göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ettiler.

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