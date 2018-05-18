Kupayı Eskişehir’e getirecekler

EGES 10-14 Mayıs tarihleri arasında Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Rize’de yapılan Goalball erkekler 3. lig 1. devre maçlarında fırtına gibi esti. Geçen yıl 27 takım arasından 2. olarak yükselme grubundan 3. lige çıkan EGES, bu sene takıma yaptığı takviyeler ve ciddi antrenman çalışmalarının sonucunu aldı. 10 takımın yer aldığı ligde EGES, oynadığı 9 karşılaşmada 6 galibiyet 3 mağlubiyet alarak birinci devreyi 18 puanla 4. sırada tamamladı. İkinci devre müsabakaları sonucunda şampiyonluk bekleyen EGES, kupayı Eskişehir’e getirmeyi hedefliyor.

Kulüp Başkanı İrfan Çetinkuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görme engellilere özel bir oyun olan Goalball müsabakalarında şehrimizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Şehrimizin kulübümüze ve takımlarımızı destek vermesi, şehrimizin sesini ülkemizde daha fazla duyurmamızı sağlayacaktır. Kulübümüzün 8 branşta görme engellilere spor yaptırması bizleri oldukça zorluyor. Ancak görme engellilerin spor yapmasını önemseyen bir yapıya sahip olmamız bizleri yıldırmıyor. Kulübümüze destek veren yardım sevenlerin sayısının artması, başarılarınızı ve sesimizi duyurmamızı sağlayacaktır" dedi.