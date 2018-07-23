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23 Temmuz 2018 10:56

Kur’an kursu öğrencilere tatlı motivasyon

Eskişehir’ın Sarıcakaya Kaymakamlığı ile İlçe Belediye Başkanlığı tarafından yaz Kur’an kurslarında öğrenim gören öğrencilere motivasyon amaçlı Met helvası, kek ve meyve suyu ikram edildi.

Kur’an kursu öğrencilere tatlı motivasyon

23 Temmuz 2018 10:56


Sarıcakaya Kaymakamı Recep Aydın, Belediye Başkanı Faruk Güler ve İlçe Müftüsü Ahmet Kanatlı, ilçe merkezinde ve tüm mahallelerdeki camilerde Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilere ikramlarda bulundular. Kur’an-ı Kerim dersi ve dini bilgiler eğitimi veren hocalar ile kurslara katılan çocuklarla bol bol sohbet eden Kaymakam Aydın, Belediye Başkanı Güler ve İlçe Müftüsü Kanatlı, ayrıca onlara aldıkları eğitimlerle ilgili de çeşitli sorularda yöneltmeyi ihmal etmedi.


Çocukların eğitimlerinden sorumlu din görevlileri, camilere gelen çocuk ve gençlere Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra temel dini bilgiler de öğrettiklerini dile getirirken, “Peygamber Efendimizin örnek hayatı, inanç esasları, ibadetler, abdest, namaz, zekât, hac, oruç gibi bilgilerde öğretiyoruz ”dedi.


Öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Faruk Güler, dini eğitim almak isteyen çocuklar için böyle bir fırsatın oluşturulmasının çok güzel bir uygulama olduğunu belirtirken “Kız ve erkek çocuklarımız gördük ki eğitimlerini pratik olarak camide, teorik olarak da okular da gerçekleştiriliyor. Görevlilerimiz de gerçekten onlarla yakinen ilgilenmekteler. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza ne yapsak azdır. Öğrencilerimize bizde bu kapsamda isteklendirme amaçlı çam sakızı çoban armağanı küçük bir ikramda bulunalım istedik” dedi.




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