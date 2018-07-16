Kur’an Kursu öğrencileri de 15 Temmuz’u andı

Tepebaşı Müftülüğü’ne bağlı Ahmet Yavuzer Camii yaz Kur’an Kursu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerini anma programı hazırladı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin ardından Eskişehirli Şair Caner Şahin şehitler için yazmış olduğu şiirleri okudu. Program sonunda 15 Temmuz ve bütün şehitlere dualar edildi.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Caner Şahin, "Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. İnşallah devletimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz bir daha 15 Temmuz gibi bir günü yaşamaz. Kur’an Kursu öğrencilerinin bu aşkı beni duygulandırdı, bir o kadarda gururlandırdı. Geleceğimiz Allah’ın izniyle emin ellerde inşallah. Allah böyle yavrularımızın sayılarını artırsın inşallah. Geleceğimiz emin ellerde" dedi.