Kur’an kursu öğrencileri eğlenirken öğreniyor

Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyorlar. Kur’an kursu eğitim programında kursiyerler, Kuran-ı Kerim eğitimiyle birlikte itikat, ibadet , ahlak eğitimleri görüyorlar. Günün yarısını eğitimle geçiren öğrenciler, sosyal etkinliklerle de stres atıyorlar.

Hacı Firdevs Camii İmam Hatibi Ahmet Arhan ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Kobi Camii İmam Hatibi Osman Duran, verilen eğitim ve yapılan sosyal aktivitelerle ilgili öğrencileri çok sevdiklerini, gelecek için gayret gösterdiklerini ve vatanına, milletine hayırlı bir nesil yetiştirmek için mücadele ettiklerini dile getirdi.