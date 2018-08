Kurbanda pasaportlu hayvanları tercih edin

Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Başkan Kızılinler, “İyi bir kurbanlık belediyelerin kesim için izin verdikleri yerlerden ya da veteriner hekimi kontrolündeki tarım işletmelerinden alınmalı. Kurban alınırken İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından üreticiye her hayvan için özel olarak verilen pasaport belgesi ve şehir dışından geliyorsa sağlık raporu kontrol edilerek alınmalı. Damızlık değeri bulunan dişi hayvanların ve gebelerin kesimi yasak olduğundan, satın alınacak hayvanların gebe olmadığı ve damızlık vasfının bulunmadığını gösterir veteriner hekimi onaylı rapor kontrol edilerek alınmalı" dedi.

Kurbanlıkların mutlaka belediyelerin ve valiliğin izin verdikleri yerlerde veteriner hekimi kontrolünde kesilmesi gerektiğini belirten Kızılinler, "Kurbanlık hayvan kesim öncesi strese sokulmamalı. Kesim sırasında et kalitesi açısından temizlik ve hijyene dikkat edilmeli, kanın kesilen hayvanın vücudundan tamamen boşalmış olmasına dikkat edilmeli. Kesim sırasında hayvanın karın ve göğüs boşluğu ile iç organları iyi bir şekilde kontrol edilmelidir. Özellikle göğüs boşluğun boşluğunda olmak üzere noktadan düğme büyüklüğüne kadar beyaz kireç renginde nodül tarzındaki oluşumlar ve yapışmalar görülmesi halinde et mutlaka bir veteriner hekimine kontrol ettirilmeli. Yine başta karaciğer olmak üzere tüm iç organlarına kesit atılmak sureti ile parazitler açısından kontrol edilmeli anormal durumlarda tüketim öncesi mutlaka bir veteriner hekimi görüşü alınmalı. İç organlarının, sakatatları ve vücut kısımlarının kontrollü bir şekilde gömülmesi sağlanmalı. Kesilen etler hemen tüketilirse sert olacağından hazım problemi olabilir. İdeal bir et tüketimi için en az 5-6 saat bekleyip kasların tamamen ete dönüşmesi sağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Başkanı Kızılinler, daha sonra tüm Eskişehirlilerin Kurban Bayramı’nı kutladı.