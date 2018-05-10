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10 Mayıs 2018 11:29

Kursiyerlerin okuma yazma heyecanı

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde okuma yazma seferberliği kapsamında 50 kursiyer belgelerini aldı.

Kursiyerlerin okuma yazma heyecanı

10 Mayıs 2018 11:29


Çifteler Halk Eğitim Merkezinin düzenlediği ’Okuma Yazma Seferberliği’ kursunda sertifika almaya hak kazanan 50 kursiyerin için tören düzenlendi. Törene İlçe Belediye Başkanı Metin Özen, İlçe Kaymakamı Burak Keser, Cumhuriyet Savcısı Mevlüt Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Türkan, Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Doyuk, Halk Eğitim Müdürü Yaşar Koçay ve diğer davetliler katıldı. Sertifika almanın heyecanını yaşayan kursiyerler, sevinçlerini aileleriyle başladı. Törenin ardından Çifteler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen el sanatları kursunun hazırladığı yıl sonu sergisi gezildi.




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