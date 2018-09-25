Kuşkonmaz üretimi için protokol imzalandı

Başarılı bir ihracat ürünü olan ve sağlığa olan faydalarıyla adından sıkça bahsettiren kuşkonmazın ekim alanlarının genişlemesi için fide ihtiyacı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karşılanacak. Özel sektör ve Eskişehir Orman Fidanlığı arasında yapılan protokolde alınan karara göre, ilk etapta 5 bin kuşkonmaz fidesi yetiştirilecek.

Eskişehir'e gelen özel sektör temsilcilerinin, Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve fidanlık yöneticileri ile yaptığı görüşmede bir protokol imzalandı. İlk etapta firmaya teslim edilecek olan 5 bin adet kuşkonmaz fidesinin üretimi modern seralarda yapılacak ve 105 gün sürecek. Halen Sarıcakaya'daki kuşkonmaz üretiminin de yüzde 90'nını gerçekleştiren firma, fideleri Sarıcakaya, Hatay ve Muğla'daki sözleşmeli üreticilere dağıtacak.

Türkiye'nin en büyük fidanlığının 200 çeşit fidan türü ile Eskişehir'de bulunduğunu belirten Recep Temel, “Yeniliklere ve yeni projelere açık bir kurumuz. İlk kez kuşkonmaz fidesi yetiştireceğiz. Hem ülke ekonomisine katkı sağlayacağız, hem de bazı dönemler boş kalan seralarımızı daha verimli kullanmış olacağız” dedi.

Firma yetkilileri ise yıllık 170 ton olan üretimi 250 tona çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Gerçekleştirilen protokolün ardınfan fidelerin yetiştirileceği sera alanları yerinde incelendi. İlk kuşkonmaz tohumları yarın ekilecek.