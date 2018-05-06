Kusuru yüzünden terk edilen cins köpek barınakta bakılıyor

Eskişehir’de yaklaşık 6 yıl önce arka ayaklarında hızlı büyümeden kaynaklı yamulma nedeniyle terk edilen ’Sucuk’ isimli köpek, sokakta bulunarak hayvanseverler tarafından hayvan barınağına getirildi. ’Sucuk’, bacaklarındaki sorun yüzünden ve devasa boyutundan dolayı sahip bulmakta da zorlanıyor. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi Veteriner Hekimi Hamit Cem Köse, danua cinsi bir köpeğin zor bulunduğunu, sağlık sorunu olmasa terk edilmeyeceğini ifade etti. İnsanların cins hayvanları alıp daha sonra bakımı ile ilgili sorunlar yaşadığında sokağa saldıklarını belirten Köse, “Adını Sucuk koyduk, danua kendisi. Yaklaşık 2012 yılından itibaren bizimle birlikte. Dışarıda bulundu kendisi. Arka ayaklarında hızlı büyümeden dolayı yamulma var, bu yüzden terk edilmiş. Yoksa kimse onu terk etmezdi. İnsanlar cins hayvanları alıyorlar, belli bir süre bakıyorlar. Ya ekonomik anlamda ya yer anlamında karşılayamadıkları için hayvanları terk ediyorlar. O yüzden hayvan sahiplenirken en büyük öncelik onun en az 10-15 yıl ömrü olacağını, iyi günleri, kötü günleri, masraflarının olacağını düşünmek olmalı ve ona göre hayvanlar sahiplenilmeli. Daha sonra da terk edilmemeli, en güzel örneği gördüğünüz gibi Sucuk” şeklinde konuştu.

"Çok kolay bulunan bir ırk değil"

Sucuk’un durumuna ilişkin bilgiler veren ve bakımının diğer köpeklere nazaran daha zor olduğunu belirten Köse, “Sucuk şu an gayet sağlıklı, hiçbir problemi yok. 6 yaşında yuva arıyor ama iyi bir yer olması lazım. Çünkü maddi anlamda da çok büyük bir külfet. Yemesi falan diğer hayvanların neredeyse üç katı. Öyle iyi uygun birisi olursa sahiplendirebiliriz. Sucuk büyük bir ihtimal kusurundan ötürü bırakıldı, terk edildi. Çünkü ayakları çarpık olduğu için çiftleşme imkanı da zor olduğu için ondan terk edildi. Yoksa bulunması zor özellikle danua ırkı olduğundan çok kolay bulunan bir ırk değil” dedi.

“Sokağa salınan hayvanların neredeyse hepsi cins”

Cins köpeklerin bile bir popülarite dönemlerinin olduğuna değinen Köse, eskiden çok popüler olan köpeklerin şimdi yuva bulunamadığı için sokağa salındığını söyledi. Artık sokaklarda cins hayvanlar olduğunu belirten Cem Köse, “Hayvanları sadece insanlar bir merakla alıyorlar. Ona göre üretiliyor, sayıları artıyor. Fakat daha sonra çoğalıyor. Mesela şimdi biz goldenları ve huskyleri sokağa salıyoruz. Bir zamanın en popüler köpekleri ama yuva bulamadığımız için sokağa salmak zorundayız. Gün geçtikçe popülaritesi değişiyor. Artık sokak hayvanı diye bir kavram kalmadı, cins hayvan kaldı. Sokağa salınan hayvanların neredeyse hepsi cins. Eskiden böyle ne olduğu tam belli olmayan köpekler olurdu fakat artık sokak hayvanı değil cins hayvan sorunumuz var bizim” ifadelerini kullandı.