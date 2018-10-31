KYK öğrencilerinin masa tenisi turnuvası sona erdi

Eskişehir'de, Eskişehir Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencileri için düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Önceki gün, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonunda yapılan etkinliğe 50'nin üzerinde KYK öğrencisi katıldı. Oldukça çekişmeli ve dostluk içinde geçen mücadeleler sonucunda dereceye giren isimlere, düzenlenen tören ile madalyaları verildi.

Ödül törenine; KYK Eskişehir İl Müdürü Eyüp Erkurt, Şube Müdürü Beytullah Tarhan, yurtlar da görevli müdürler ve Tertip Komitesinden Haluk Ön de katıldı. Ödül töreninde, öğrencilerin okul stresi yaşamadan sosyal ve kültürel alanda da gelişimlerine önem verdiklerini vurgulayan İl Müdürü Eyüp Erkurt, gençlerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

Eskişehir Masa Tenisi İl Spor Temsilcisi Hasan Aktaş ise turnuvaya katılan tüm sporcuları kutlayarak, "Cumhuriyet bayramına kutlandığı bir döneme denk gelen bu turnuvada tüm sporcularımızın Atatürk'ün dediği gibi zeki, ahlaklı ve çevik olduklarını belirtmek istiyorum. Masa tenisine kattıkları değerden dolayı da ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Türkiye Turnuvasına katılacak olan sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim" şeklinde konuştu.