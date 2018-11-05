KYK yerleşkesinde birbirinden güzel peyzaj çalışmaları

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Eskişehir İl Müdürlüğü'nün Eskişehir Yurdu ve Bala Hatun Yurdu Yerleşkesi, başta 15 Temmuz şehitlerini anmak amacı ile yapılan peyzaj çalışmaları ile güzel bir görüntüye kavuştu.

Büyükdere mahallesi Meşelik mevkiinde bulunan yerleşkede, tüm şehitleri unutmamak ve unutturmamak için iç mekânlarda görsel köşeler, dış mekânlarda da çiçeklerle pınarlarla düzenlemeler yapıldı. Geniş alanları olan yurt yerleşkelerinde kurum personelinin emekleriyle peyzaj çalışmaları devam ederken, yurt içinde yapılan havuzda, kurulan 16 Türk devletinin ve son Türkiye Cumhuriyetinin bayrakları de yer alıyor.