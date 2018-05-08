Lazer teknolojisi süs eşyası üreticilerinin yardımına koşuyor

Dünyanın birçok yerinde kullanılan lazer teknolojisi, süs eşyası üreticilerinin en büyük yardımcısı konumuna geldi. Maliyeti ve üretim süresini oldukça azaltan lazer teknolojisi üreticilerin işini kolaylaştırarak talep edilen ürünün en kısa sürede müşteriye ulaşmasını sağlıyor.Lazer teknolojisinin sağladığı faydalardan bahseden ve hangi türde ürünlerin yapıldığına değinen üretici Onur Erdoğan, “ 2005 yılında ağabeyim lazer teknolojisinin revaçta olduğunu, kullanıldığını söylemişti. Böyle bir makineyi İstanbul’a kendisi getirdi. Kendisi kullanıyordu ben de daha doğrusu 2014 yılında KOSGEB destekli olarak burayı açtım. Benim yaptığım işler daha çok, çabuk, hızlı, daha hızlı üretilen ürünler. Zaten lazer teknolojisi bunun üzerine kurulmuş bir teknoloji. Çünkü tüketim toplumu daha fazla ve daha hızlı ürün istiyor. Bunu bir kıl testeresi ile yapmaya çalışsanız çok uzun sürüyor. Biz de bu dönemi kısalttık. Yaptığımız işler itibari ile daha çok dolap süsleri olarak kullanılan magnetler, kapı anahtarlıkları, duvar süsleri, kapı süsleri olarak devam ediyor. Tabi farklı ürünler isteyenler de oluyor. Bizler de bunlara cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. İşte fotoğraf kazımaları, dedesinin resmini bulup bana getirip neredeyse yırtılmış haldeki bir fotoğrafı plaka üzerine kazıyabilir miyiz gibi bir istek oluyor veya minyatürlerin Osmanlıya ait el sanatları olan minyatürün kazınmasını isteyen oldu deri üzerine ama biz onlara cevap veremedik. Çünkü çok uzun bir süreç bence, onlar orada kalmalı, bu teknolojinin içerisine katılmamalı, katılırsa daha yozlaşacağını düşünüyorum. Çalışmayı severek yaptığımız örnek olacak soracaksanız şuanda Türk Ocağı’nın kullandığı Sivrioğlu konağını çalışmayı çok seviyorum. Çok da güzel, heybetli bir görüntüsü vardır” ifadelerini kullandı.

“El emeğini kattığınız zaman işler çok değişiyor”

Ürünlerin maliyetlerine değinen ve edilen kârdan bahseden Onur Erdoğan, “Ahşap maliyeti olarak baktığınız zaman 1 lira 25 kuruş ila bir buçuk lira arasında gidip geliyor. Bunun içerisine el emeğini kattığınız zaman işler çok değişiyor. Çünkü burada çalışacaklar veya benim el emeğimin karşılığı olarak baktığımız zaman, ben burada 2 lira gibi bir rakam koyuyorum araya. Burada tedarikçi olarak ürettiklerimizi edinen insanlar da var onlar da kârlarını koyuyorlar ve bir buçuk lira gibi bir para kazanıyorlar. Şimdi burada kârı maksimize etmek için herkes uğraşır. Müşteriler de tabi alabilecekleri en ucuz fiyata almaya çalışıyorlar. Bu turizm alanlarına gelen insanların isteklerinin karşılanması amaçlı olarak, karşılarındaki üreticileri ve satıcıları da biraz düşünmeleri gerekir. Sadece fiyat amaçlı olarak bakmasınlar. Maket ev olarak düşündüğünüzde 11-12 parçadan oluşuyor. 12 parçanın bir araya getirilmesi yaklaşık olarak 10 dakika sürüyor. Biz buna 5 lira istediğimiz zaman herkes çok pahalı muamelesi yapıyor ama bunların hepsi el emeği, sadece makine kesmiyor. Makine sadece kesme işlemini gerçekleştiriyor ama geriye kalan kısmı olduğu gibi bizim elimizden geçiyor. Tutkallıyoruz, yapıştırıyoruz, kurumasını bekliyoruz, arka tarafına mıknatısını veya magnetini yapıştırıyoruz. İnsanların önüne son bitmiş hali ile geliyor ama insanlar son hali ile düşünmesinler lütfen. Emek verilmiş, çalışılmış sonucunda burada da bir emek var. Bu emeğin karşılığı olarak 5 lira versinler çünkü çok fazla pazarlık ne yazık ki bizi çok kırıyor diye söyleyebilirim” şeklinde konuştu.

Lazer teknolojisinin işlerini kolaylaştırdığını, fakat emeği yok etmediğini belirten Erdoğan, vatandaşların pazarlık konusunda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.