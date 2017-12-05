Litvanya-Türkiye İş Birliği Platformu

Bir otelde gerçekleşen yemeğe Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Mr. Audrius Brüzga, Litvanya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Zafer Türker ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş’ın yanı sıra çok sayıda sanayici katıldı. Bir Baltık ülkesi olan Litvanya ile karşılıklı yatırımların konuşulduğu yemekte, Türkiye ile olan ilişkileri en iyi seviyeye getirilmesi gerektiği de vurgulandı. İki ülke arasındaki en büyük benzerliği jeopolitik konumlarının olması sebebiyle, ulaşım alanlarında önde olunması amaçlanıyor.

İş adamlarının katıldığı platformda bir konuşma yapan Litvanya Türkiye Fahri Konsolosu Zafer Türker, en büyük amaçlarının ikili ilişkileri geliştirmek olduğunu belirterek, “Litvanya Türkiye Fahri Konsolusu olarak bugün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz, akşam ve yarınki devam edecek olan Liturko 2017 işbirliği gününü sürdürülebilir hale kılmayı, bu sene Türkiye’de ve Eskişehir’imiz de gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle beraber, önümüzdeki yıl Litvanya ve Türkiye’de olacak şekilde ikili ilişkileri geliştirmek buradaki en büyük amacımız” dedi.

“Büyüyen bir sanayi kenti de kazandıracak”

ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş ise çok değerli bir çalışma olduğunu, Türkiye’nin ve Eskişehir’in de ihracatla büyümesi gerektiğini söyledi. Kesikbaş, “Çok değerli bir çalışma. İhracatta Türkiye’nin büyümesi gerekiyor. Özellikle de Eskişehir’in sanayisinin ihracatla büyümesi gerekiyor. Biz hep bu vizyonu koyuyoruz. Önümüzdeki 4 yılı programlarken hep ihracatla büyüyen bir sanayiden bahsediyoruz. Sanayisi büyüyen bir kentten bahsediyoruz. Eskişehir bu işler için öncelikli aday bir kent. Bu işbirlikleri Litvanya ile birlikte başladı. Buradan tüm sanayici arkadaşlara sesleniyorum. Önümüzdeki ay iş adamlarıyla Üsküp, Kosova, Sırbistan yapacağız. Ondan bir ay sonrada Moskova yapacağız. Yani bizim derdimiz bir araya gelelim, beraber olalım, birlikte biz kazanalım, birbirimizi büyütelim, bu iş birliklerini giderek artıralım. Eskişehir’in buna çok ihtiyacı var. Bu kentin sanayisinin vizyonunun değişmesi gerekiyor. Bu çok değerli ve önemli bir şey. Büyüyen bir sanayi kenti de kazandıracak” diye konuştu.

“Bugün milli maçız”

Vizyon olarak 3 önemli madde koyduklarını ve konunun aslında bir milli maç olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Kesikbaş, “3 şey koyuyoruz vizyon. Donanımlı, meslek sahibi gençler yetiştireceğiz. Ar-Ge, tasarım, inovasyon yapan şirketler oluşturacağız. Eskişehir’i Ar-Ge ve tasarım merkezi haline getireceğiz ve Eskişehir ihraç eden, ihraçla büyüyen, sattığı 6-7 dolar kilogram başına ürünlerle büyük bir kent olacak. Hak ettiği yere gelecek. Tek amacımız bu. O yüzden bugün bu işin siyasetini yapmak istemiyorum sanayi odası seçimleri öncesinde. Çünkü bugün bir milli maçımız var. Konu ne Fenerbahçeli, ne Galatasaraylı, ne Eskişehirsporlu. Bugün milli maçız. Hep şunu söylüyoruz. Beraber, birlikte biz kazanacağız. Allah yolumuzu açık etsin. Eskişehir’i hak ettiği yere getireceğiz. Litvanya 1 numarası, başlangıcı” şeklinde konuştu.

“Bu güzel şehirde olmak çok büyük bir onur”

Son olarak Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi Mr. Audrius Brüzga da Eskişehir’de olmaktan onur duyduğunu belirterek, “Gerçekten burada çok sayıda sanayici ve iş adamı bulunuyor. Daha önce hiç bu kadar yüksek sayıda iş adamını bir arada görmemiştim. Sizler Eskişehir’i değiştiren ve şekil veren kişilersiniz, bu işi yapan beyinlersiniz, bu şehrin kasklarısınız. Bütün enerjiyi taşıyan kişilersiniz. Dolayısıyla bugün bu akşam sizlerle birlikte olmak, Litvanya’dan gelmiş Litvayalı dostlarımızla birlikte bizim için çok büyük bir onur. Bu güzel şehirde olmak da çok büyük bir onur” ifadelerin kullandı.

Öte yandan iş adamlarının katıldığı gecenin sonunda Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçisi’ne ESO Başkan Adayı Celalettin Kesikbaş tarafından plaket takdim edildi.