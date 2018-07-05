Litvanya’dan kamp için gelen misafirler inek sağdı

2018 İnönü Kırsal Turizm Kampına katılan Litvanyalı öğrenciler, ilçe tarımı ile ilgili saha çalışmaları kapsamında meyve bahçeleri ve besihaneleri ziyaret etti. Türk tarımını ve ilçe özelinde Anadolu kültürünü her yönleri ile tanımaya çalışan öğrenciler kolları sıvayıp süt sağdı, dalından meyve topladı. Öğrenciler saha çalışmalarının yanı sıra Karargah Müzesi, Açık Fay Hattı, Şehitler Tepesi ve Martlı Suyu Kaynağını gezerek İnönü ilçesinin tarihi ve turistik alanlarını tanıyor.

İnönü Belediyesi misafirliğinde ESOGÜ Proje Sorumluları Cemile Ece, Efnan Ezenel ve belediye çalışanları ile birlikte ilçede saha çalışmalarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.