Lokantacılar Odasından Eskişehir esnafına müjde

Eğitimli donanımlı ve kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılamak için Özata ile görüşme yaptıklarını kaydeden Bilen, "Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Özata ile bir araya gelerek yapacağımız çalışmalarda her iki kurumun uyum içinde eğitimli donanımlı ve kalifiyeli eleman ihtiyacını karşılayarak şehrimizde sektörümüze bir ivme kazandırmayı planladık. Şehrimizde çok büyük eksiklik olan gıda sektörü ile ilgilenen iş yeri sahipleri ve bu işi yapan, bu işten geçimini sağlayan kalfa ve ustalarımızın mesleki belgelerinin verilmesinin önünü açacağız. Eskişehir Lokantacılar Odası bünyesinde milli eğitim onaylı kalfalık ve ustalık belgeleri herkesin yeterlilik derecesine göre vereceğiz. Yasal prosedürler tamamlandıktan sonra Eskişehir’de çıraklık eğitim merkezinden sonra odamızı sektörümüzün eğitim ve kurs merkezi haline getireceğiz. Eskişehir’de bir ilki gerçekleştireceğiz. 5362 sayılı kanunun 75. maddesine istinaden ayrıca 3308 sayılı ’Mesleki Eğitim Kanunu’ çıraklık eğitimi uygulama kapsamında bulunmayan meslek dallarında sektörümüz adına anayasal tek temsilcisi olduğumuz ve Eskişehir Lokantacılar Odası olarak en kısa zamanda Eskişehir’de ustalık belgesi bulunmayan bir tek işletme bile bırakmayacağız" dedi.