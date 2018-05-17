Lokantacıların bölge toplantısı Eskişehir’de yapıldı

Toplantıya ev sahipliği Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Denetim Kurulu üyesi de olan Eskişehir Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen yaptı. Kütahya Lokantacılar Odası Başkanı Bayram Akkaya, İnegöl Lokantacılar Odası Başkanı Sabri Dönmez, İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sait Karabağlı ve odaların Yönetim Kurulu üyeleri; Eskişehir Pastacılar, Fırıncılar ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Akif Topuz, Başkan vekili ve Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan’ın da katıldığı toplantıda sektörün sorunlarına çözüm aradılar.

Bölge toplantısında Etem Aykut Yenice, Eskişehir Lokantacılar Odası önceki Başkanı Abdullah Karakuş ve Yönetim Kurulu üyelerine, sektöre verdikleri hizmetlerden dolayı onur plaketleri verdi. Başkan Yenice, “Yürüdüğümüz bu onurlu yolda her zaman yanımda olan başkanlarıma ve kardeşlerime destekleri için sonsuz şükranlarımı sunuyorum.Eskişehir sektörümüzün en hareketli noktalarından biri, Avrupa ve turizm kenti Eskişehir’e yeni Başkan Bahar Bilen’in bu şehre ve sektöre vizyonu ve misyonuyla Eskişehir Lokantacılar Odasına büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum ve sonuna kadar kendisini destekliyoruz” dedi.