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17 Haziran 2017 12:55

LÖSEV aileleri iftarda bir araya geldi

LÖSEV’in Eskişehir’de düzenlediği iftara, çok sayıda aile katıldı.

LÖSEV aileleri iftarda bir araya geldi

17 Haziran 2017 12:55


Ekonomik zorluklar içinde uzun bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek ve bir araya gelerek moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyen LÖSEV, ailelerin sıkıntılarını kendilerinden dinleyerek çözümler üretiyor. Bu amaçlarla etkinliklerine devam eden LÖSEV, Eskişehir’de iftar programı düzenledi. Katılımın yoğun olduğu iftar programında, LÖSEV aileleri bir arada iftar yapmanın mutluluğunu yaşadılar.




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