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31 Aralık 2016 17:24

LÖSEV çocukları 2017 yılına yeni umutlarla girdi

LÖSEV çocukları 2017 yılına yeni umutlarla girdi

31 Aralık 2016 17:24

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Eskişehir Şubesi, çocuklarla birlikte yeni yılı coşku ve umutla karşıladı.
1998’den bu yana binlerce lösemi hastası çocuğu hayata bağlayan, ihtiyaç sahibi ailelerine yıl boyunca maddi-manevi destekler götüren LÖSEV’in Eskişehir Şubesi tarafından lösemili çocuklar için düzenlenen yeni yıl partisi renkli görüntülere sahne oldu. Eskişehirli lösemili çocuklar, kendileri için düzenlenen partide gönüllerince eğlendi. Coşku ve heyecanla kendileri için düzenlenen gösterileri izleyen çocuklar, 2017’nin ilk hediyelerini temsili Noel Baba’dan aldı. Eskişehir’deki lösemili çocuklar ve LÖSEV gönüllüleri yeni yıla neşe, huzur ve mutluluk dilekleriyle girdi.



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