LPG; kısa vadede ucuz, uzun vadede cep yakabilir

Türkiye'de bulunan araçların yüzde 40'ı, sonradan dahil edilen LPG donanımına sahip. Benzin fiyatlarına gücü yetmeyen vatandaşlar, daha ucuza daha fazla kilometre yol alabilmek için çözümü araçlarına LPG taktırmakta buluyor. Ancak LPG'nin kuru bir yakıt olmasından dolayı motora verdiği zarar zaman zaman göz ardı edilebiliyor. Bu da sürücüleri kar edeceğim derken zarar ettirebiliyor.

Motor aksamının en önemli parçalarından olan ve sıvı yalıtımı görevini üstlenen sibop, kuru yakıt kullanımına uygun olmayıp LPG kullanıldığı takdirde sibobun zarar görmesine ve motor arızasına neden oluyor. Araçların orijinal aksamında bulunmayan tüp tesisatı, motorda uyumluluk sağlayamıyor. Bunun üzerine güncellemeye giden sibop markalarının gaz uyumlu, yüksek ısıya dayanıklı sibop üretmeye başladığını dile getiren otomobil teknik bakım ustası Tufan Kavaklı, gazın takılmasının ardından gaza uygun sibop değişimi yaparak uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Ayrıca tek sorunun sibop değişimi olmadığını vurgulayan Kavaklı, “Sistem sadece gaz olarak düşünülüyor ama sadece gaz olarak değil. Gaz regülatörü işin içine girdiği zaman toplamda 10-12 litre olan su 14-15 litreye kadar çıkmakta, bu da suyun devridaimini yavaşlatıyor ve kapak çatlatma başlıca sıkıntılardan bir tanesi oluyor. Yüksek ısı bizim için her zaman sıkıntı. Gaz ve benzinin yanma ısıları her zaman farklıdır. Benzinde 250 ila 400 derece arasında yanma ısısı varken gazda 450 ila 800 derece arasında ısı elde ediliyor. Bu noktada gömlek segman ve piston zarar görüyor. Bu ısıya dayanmadığı için alaşımlı sibopları yanma dediğimiz olay gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“LPG'nin ucuz olması yanıltıyor”

LPG fiyatlarının benzin fiyatına oranla ucuz olması vatandaşı yanılgıya sokabiliyor. Motor ömrünü yüzde 50 kısalttığını ve uzun vadede büyük masraflar açabileceğini açıklayan Tufan Kavaklı, “Normalde yanlış bir algı var. 100 kilometrede 5 litre benzin tüketen bir araçta LPG kullanıldığında bu litre kullanımının yaklaşık 2 katı olacaktır. Benim arabam gazda daha az yakıyor diye aslında gazda araçlar daha fazla yakıyor, ama ucuz olduğu için tercih ediliyor. İleriye dönük çok daha büyük zararlar verir. Sürekli kontrol etmek gerekir, sürekli ustaya götürüp arabamda yağ kaçağı var mı, su kaçağı var mı, regülatörde kaçak var mı, sürekli götürüp baktırmak lazım ve su seviyesini seviyesinde tutmak lazım. Diğer türlü orijinal hortumlar olmuş olsa çok uzun süreli kullanımlar olabiliyor. İşin içine gaz girdiği zaman hortumlar sonradan takıldığı için bezli hortumlar dayanmıyor. LPG kullanan bir sürücü periyodik bakımlarını mutlaka yaptırması lazım aksi taktirde araç yangınları patlama öngörülebilir şeyler” dedi.