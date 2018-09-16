Lületaşı Festivali hız kesmeden devam ediyor

Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen Lületaşı Festivali'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Eskişehir'de 17 sanatçının katıldığı Lületaşı Festivali, ikinci günü de geride bıraktı. Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleşen festivalde sanatçılar lületaşına birbirinden güzel şekiller verdi. Çalışmalarına son veren sanatçıların festival boyunca ürettikleri eserler, Lületaşı Galerisinde sergilenecek. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve lületaşı ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi. Cep telefonları ile sanatçıların çalışmalarını kayıt altına alan vatandaşlar, alanda yer alan stantlarda satılan lületaşı hediyelik eşyalardan da satın aldı. Festival alanını gezen Odunpazarı Belediye Başkan Av. Kazım Kurt, bu kapsamda sanatçılarla bir araya geldi. Çalışmaları izleyen Başkan Kurt, sanatçılarla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sohbet etti. Vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini de dinledi.

Sanatçılar çalışmalarını yaparken, Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı müzik grubu da bir dinleti gerçekleştirdi. Birbirinden güzel eserleri seslendiren ekip, büyük bir beğeni kazandı. Lületaşı Festivali'nde sanatçılar tarafından yapılan birbirinden güzel eserler, Kurşunlu Külliyesi içinde yer alan Lületaşı Galerisi'nde sergilenmeye başlayacak.