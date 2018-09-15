Lületaşı Festivali'ne yoğun ilgi

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Lületaşı Festivali, Odunpazarı Meydanı'nda devam ederken vatandaşlar da festivale yoğun ilgi gösteriyor.

Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda gerçekleştirilen Lületaşı Festivali'ne 17 sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve lületaşı ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi. Çalışmaları yerinde incelemek için festival alanını gezen Odunpazarı Belediye Başkan Kazım Kurt, sanatçılarla bir araya geldi. Çalışmaları izleyen Başkan Kurt, sanatçılarla gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında sohbet etti.

Lületaşı Festivali kapsamında Ali Rıza Saltık, Odunpazarı Meydanı'nda halk konseri verdi. Başkan Kurt'un da katıldığı konserde, Saltık birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

"Lületaşının yok edilmesine itiraz ediyoruz”

Konserde konuşan Başkan Kurt, lületaşının Eskişehir'in en önemli madeni olduğunu söyledi. Lületaşı yok olmasın diye bir mücadelenin içinde olduklarını vurgulayan Kurt, "Lületaşı çıkaran madenciden, işleyen ustadan ve sanata dönüştüren sanatçıya kadar hepsinin çok uzun süre hayatta kalmasını istiyoruz. Eskişehirlilerinde buna sahip çıkmasını istiyoruz. Bu festival bir farkındalık festivali. Ve şuna da dikkat çekmek istiyoruz; Türkiye'nin her zamankinden daha çok yerli ve milli işlere ihtiyacı var. Lületaşımız yerli, lületaşımız ve madenimiz milli olmalı. Bunları yabancıların eline kaptırmamalıyız. Dünyada da rekabet edebileceğimiz 3-5 işten birisidir lületaşı, buna herkesin saygı duyması gerekiyor” dedi.

Termik santral ile de lületaşı ocaklarının kapatılmasının insanlık suçu olduğunu kaydeden Kurt, lületaşının yok edilmesine itiraz ettiklerinin altını çizdi. Başkan Kurt, “Bizim bu itirazımıza destek veren bütün sanatçı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Onlar da bizim milli sanatçılarımız, onlara da sahip çıkıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Seneye bu festivali yine yapacağız. Ondan sonraki sene yine yapacağız, lületaşını yok etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.