Mağdur aile Adil Gür’ün peşini bırakmayacak

Olay, 2 yıl önce Manisa’nın Kula ilçesinde yaşandı. Eskişehir’de faaliyet gösteren bir özel okulun öğrencilerini yaz kampına götürecek olan ve içinde 9 öğrenci ve 3 öğretmenin bulunduğu 26 AT 290 plakalı Çağlar İngin’in kullandığı minibüs, aynı istikamette seyreden Adil Gür’ün hakimiyetindeki 34 MSN 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle öğrencileri taşıyan minibüs şerit değiştirip bariyerlere çarpıp devrildi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde Adil Gür’ün otomobil lastiklerinin eskimiş, yıpranmış ve kullanım ömrünün dolduğu tespit edildi. Kula’da devam eden mahkeme kararı açıklanırken; Adil Gür’ün 1 yıl 21 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına, suçun işleniş biçimi ve oluşturulan tehlike göz önüne alınarak sanığın sürücü belgesinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına karar verildi.

"Tazminat davasına ilişkin hukuki sürecimiz devam etmektedir"

Yaşanan kazada yaralanan 14 kişinin aralarında Ahmet Ata Ertan isimli öğrenci de bulunuyordu. Mahkeme kararı sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Ata Ertan’ın babası Ahmet Fırat Ertan ve annesi Melek Ertan, tazminat davası açacaklarını belirtti. Ahmet Ata Ertan’ın kazada büyük yaralar aldığını anlatan aile bireyleri, "Kaza sonucunda oğlumuz Ahmet Ata Ertan’ın da aralarında olduğu öğrenci ve öğretmenler yaralanmıştır. Oğlumuz Ahmet Ata Ertan söz konusu yaralanma nedeniyle, sağ kol dirsek üstünden kolu kopmuş, sol kulak ve yüzü büyük ölçüde hasar görmüş ve kısmi kayıp yaşanmış, sırt, kalça ve omuz bölgesinde kayma ve vücudun belli bölgelerinde yanıklar ve kas-iskelet sisteminin tümünde hareket kaybı oluşmuştur. Alınan 5 raporda da sanık Adil Gür tam ve asli kusurlu bulunmuştur. Söz konusu karar her ne kadar oğlumuz Ahmet Ata Ertan’ın sağ kol dirsek üstünden kopan kolunu, geleceğini geri getirmeyecek olsa da, annesi ve babası olarak çocuğumuzun geleceği ile oynayıp, hiçbir pişmanlık göstermeyen sanığın daha fazla ceza alması gerektiğini düşünsek de, sanığın cezasız kalmaması bizi bir nebze rahatlatmıştır. Şimdi ise tazminat davasına ilişkin hukuki sürecimiz devam etmektedir" dedi.