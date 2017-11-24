Mahallelerde huzur toplantıları sürüyor

İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, il emniyet müdür yardımcıları ve ilgili şube müdürleri ile Tepebaşı bölgesinde bulunan mahallelerin muntarları ve sakinlerinin katılımı ile Barbaros İlkokulu konferans salonunda mahallelerin asayiş, trafik ve genel güvenlik konularının görüşüldüğü huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Dinç; bu tarz toplantılarla vatandaşlarımızla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini bizzat yerinde dinlemenin önemine değinen Dinç, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü olarak, halkın desteği ile şehrimizin huzur ve güven ortamını daha üst seviyelere çıkarmak için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Toplantılarla ilgili yapılan açıklamada; polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ile toplum üzerinde oluşan suç korkusunun ortadan kaldırılarak daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla, Emniyet birimleri tarafından yürütülen suç ve suçlularla mücadele çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlamanın büyük önem arz ettiği belirtildi. Açıklamada, "Suçla mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olamayacağı, bu anlamda kurum-kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile her bireye düşen sorumluluklar olduğu ve suçla mücadeleye bu unsurların etkin şekilde katılımının sağlanması için polis birimleri ile halk arasında karşılıklı güvenin en üst seviyeye çıkarılmasının, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşın huzur ve güven ortamında yaşamını sürdürebilmesi için gerekli ve şart olduğudur.