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05 Temmuz 2018 11:07

Mahallelinin 7 yıllık çabası sonuç verdi

Tarihi Odunpazarı bölgesinde su yükleme noktası kurulması için başlatılan imza kampanyası 7 yıl sonra sonuç verdiSu yükleme noktası bulunmayan Tarihi Odunpazarı bölgesine sumatik kurulması için esnaf ve vatandaşlar imza kampanyası başlattı.

Mahallelinin 7 yıllık çabası sonuç verdi

05 Temmuz 2018 11:07

Tarihi Odunpazarı bölgesinde su yükleme noktası kurulması için başlatılan imza kampanyası 7 yıl sonra sonuç verdi


Su yükleme noktası bulunmayan Tarihi Odunpazarı bölgesine sumatik kurulması için esnaf ve vatandaşlar imza kampanyası başlattı. 7 yılın ardından su yükleme noktasına kavuşan bölge sakinleri, Mal Hatun Parkı’na yerleştirilen su yükleme makinesi önünde toplanarak emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Şarkiye Mahalle Muhtarı Şakir Kurtoğlu, “2011 yılından beri mahallemize su yükleme kabini konulmasını için uğraşıyoruz. Mahalle sakini Osman Benzer kardeşimizle seçim arifesinde esnaflardan ve mahalleliden imza topladık. Koruma Kurulu Bölge Müdürü Süleyman Ekşi ve ESKİ Genel Müdürüne, çalışanlarına, personeline teşekkür ederiz” dedi.




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