Mahmudiye’de öğrenciler “Karar benim” dediler

Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, hazırlanan “Karar Senin” adlı projeyi okul yöneticilerinin ardından ilçedeki bütün okulların sınıf ve meclis başkanlarına da tanıttı.

Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri içerikli anket uygulandı. Bunun sonucu hazırlanan ve okullarda demokrasi kültürünü arttırmayı hedeflediği “Karar Senin” adlı proje hazırlandı. Mahmudiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç, Mahmudiye Ortaokulu’nda düzenlenen toplantıda, ilçesindeki tüm sınıf başkanlarına ve okul meclis başkanlarına tanıtıldı. Tanıtım toplantısına 64 öğrenci katıldı. Daha önce de okul müdürlerine, öğretmenlere tanıtılan proje, 4 ay süreyle okullarda uygulanacak. Bilimsel verilere dayalı, çağdaş yöntemlerin uygulanacağı projenin ikinci etabı ise, 2017 Nisan-Haziran ayları arasında uygulanacak.