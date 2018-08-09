Mahsusa filminin oyuncu kadrosunda Eskişehirli isim

Teşkîlât-ı Mahsûsa filmi, 5 ayrı film platosu ile 82 kişilik VFX efekt uzmanı, aksiyon dövüş, silah ve eğitim uzmanlarının yer alacağı ‘Mahsusa 100 yıllık mühür’ filmi Osmanlı’nın gizli servisini de beyaz perdeye taşımış olacak. Filmin etkileyici sahneleri ile izleyicilerini maceradan maceraya sürüklemesi ön görülüyor. Filmin bütçesinin ise 10 milyon lirayı bulması bekleniyor. Eskişehirli model Melisa Seda da geçtiğimiz yıl çekimi Eskişehir’de yapılan “Umudun Kıyısında” filminde, Kanal 7’de yayımlanan “Elif” ve FOX TV’deki “Kalbimdeki Deniz” dizilerinde rol aldı. Seda, oyunculuk alanında ilk ciddi sınavını ise “Mahsusa” filminde “Oya” karakteri ile verecek.