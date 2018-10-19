Makine Mühendisleri Odası öğrencilere 'hoşgeldin' dedi

sınıf öğrencilerine yönelik “Bölüme Hoşgeldin Buluşması” etkinliği gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Suat Mirza Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmaya çok sayıda öğrenci ilgi gösterdi. Burada bir açılış konuşması yapan Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Atilla Tomsuk, öğrencilere önemli önerilerde bulundu. Eskişehir'de okuyor olmanın kendileri için bir şans olduğunu ifade eden Tomsuk, “Hepiniz başka şehirlerden, başka okullardan geldiniz. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinin en iyi bölümlerinden birini kazandınız. Şu anda 1. sınıfta olduğunuz için durumu fark etmeyebilirsiniz. Ama mezun olduğunuzda bunun önemini göreceksiniz. Bir iş başvurusu yaptığınızda okulunuzun adını söylediğinizde bu sizin hanenize yazılan ilk artı olacak. Okulunuzun ve okuduğunuz şehrin kıymetini bilin” dedi.

Makina Mühendisleri Odasına, öğrencilerin kayıt olduklarını ve eğitim ve sosyal faaliyetlerden yararlanabildiklerini söyleyen Tomsuk, “Biz neler yapıyoruz, nasıl yardımcı oluyoruz siz yeni gelen meslektaşlarımıza bunu anlatalım istedik. Öğrenci komisyonumuzda, öğrenci arkadaşlarımızın eksiklerini okul bitinceye kadar tamamlamaya çalışıyoruz. Öğrenci komisyonumuzdaki arkadaşlarımıza staj imkanı sağlıyoruz” diyerek, sağladıkları imkanlar hakkında bilgi verdi.

"Bu 4 yılda kendinizi geliştirmelisinizi"

“4 sene boyunca kendinizi mümkün olduğunca geliştirmeniz gerekiyor” diyen Tomsuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Okul içi ve okul dışındaki faaliyetlerinizi arttırmanız lazım. 4 sene sizin eğitiminizle ilgili dönem iken siz bu dönemde yapmanız gerekenleri mezun olduktan sonra yapmaya kalkarsanız geri kalmış olursunuz. Okurken kendinizde gördüğünüz eksikleri gidermeniz gerekiyor. Birinci dili kesinlikle iyi seviyede bilmeniz gerekiyor, ikinci dilin de bunun yanında olması gerekiyor. İş başvurusunda dil teknik kapasitenizden de önce önemseyecekleri konudur. Mesleğinizle ilgili programları kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Sosyal faaliyetlere de katılın. Öğrenciliğin tadını çıkarın, sinemaya, tiyatroya gidin, arkadaşlarınızla gezin, kitap okuyun, toplumsal yararlı derneklerde yer alın. Tüm bunlar da sizin gelişiminiz ve meslek yaşantınız için çok önemli.”

Tomsuk, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.