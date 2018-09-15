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Marketin Milli sporcusu Kader Bayram

Yıllardır futbol ve rugby sporlarıyla ilgilenen Kader Bayram, şimdilerde kardeşlerine bakabilmek için markette çalışıyor.


Spora ve sporculara yeterince imkan verilmemesinin bir örneği Eskişehir'de yaşanıyor. İlkokulda öğretmeninin yönlendirmesiyle spora başlayan Kader Bayram, yıllardır futbol ve rugby sporlarıyla ilgilendi. 2017 yılında milli olma başarısı gösteren 21 yaşındaki Bayram, 7 yıl boyunca Çamlıcaspor, Eskişehirspor gibi takımlarda mücadele etti.


Forvet ve sol açık oynayarak 28 gole ulaşan Kader Bayram, futbolu bırakma nedenini anlattı. Kısaca başından geçenleri aktaran Bayram, "Aileme bakmak zorundayım, ayrıca bizleri kullandıkları için bıraktım. Kendilerine para kazandırdılar, sonra bizi aramadılar. Bende bu yüzden bıraktım. Üniversite okumak hayalimdi, beden eğitimi öğretmenliği bölümünü kazandım ama maalesef okumak kaderimde yokmuş" dedi.


Şimdi 7 kardeşinin geçimini sağlamak için bir marketin manav bölümünde çalışan Bayram'ın arzusu sahalara dönmek ve yaptığı sporda hak ettiği değeri görmek.

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