Marketing Anadolu sektörle öğrencileri buluşturmaya devam ediyor

Açılış konuşmasını yapan Marketing Anadolu Kulübü Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Remzi Reha Durucasu, Anadolu Üniversitesinin Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olduğunu söyleyerek şunları aktardı: “Üniversitemiz çok güzel olanaklara sahip. Kulübümüzün bu noktaya gelmesinin başlıca sebebi de Anadolu Üniversitesinin bize verdiği destek. Bu yüzden sizden ricam eğitim aldığınız süreci sosyal, sportif, akademik gibi alanlarda verimli bir şekilde geçirin.”

Açılış konuşmasının ardından Sıfırın Altında Marketing 17,5 organizasyonunun ilk konuşmacısı olan Migros İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Eğitim Yöneticisi Yağmur Çetin, iş başvuru süreci ve deneyim kazanma hakkındaki bilgilerini öğrencilerle paylaştı.

Sekiz oturumdan oluşan Sıfırın Altında Marketin 17,5 organizasyonunda Migros İç Anadolu Bölge Müdürlüğü Eğitim Yöneticisi Yağmur Çetin, IAM AR-Ge ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Tuğba Özdenal, Interbus Yönetim Kurulu Başkanı Caner Durukan, LEGO Türkiye Yunanistan ve İsrail Pazarlama Direktörü Tuna Canatar, Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı(CMO) Yüce Zeray, Teknosa Pazarlama ve Strateji Direktörü Ayşegül Bahçıvanoğlu, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli ve cimricom CEO’su Serkan Koç öğrencilerle buluştu.