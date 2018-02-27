Marshall milli arayı değerlendirdi

2018 yılının ilk 5 maçında parkeden mağlubiyetle ayrılan ve bu yıl henüz resmi maçlarda galibiyetle tanışamamış olan Eskişehir Basket, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarından dolayı verilen arada çok sıkı çalışıyor. 4 Mart Pazar günü saat 19.30’da Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda Gaziantep Basketbol’u konuk edecek olan Siyah Kırmızılılar hazırlıklarını sürdürüyor. Takımın Süper Lig’e çıkmasında büyük katkısı olan Sean Marshall, takımın son durumunu değerlendirdi. Milli arada çok sıkı çalıştıklarına değinen Marshall, "Lige verilen arada oldukça yoğun antrenman yaptık, sanırım Antalya’daki kamptan bu yana en iyi çalıştığımız dönemdi. Herkes çok iyi çalışıyor. Gaziantep ile önemli bir maçımız var. Bu kadar çok maç kaybettikten sonra ligin son sırasında yer alan Gaziantep ile karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. İnanıyorum ki Gaziantep Basketbol’u yeneceğiz ve yine işler iyi gitmeye başlayacak, çıkışa geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rakip potalara 16 maçta 146 sayı bıraktı

1985 doğumlu Amerikalı oyuncu Sean Marshall, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 sezonunda 16 maçta forma giyerek bu maçlarda toplam 390 dakika süre aldı. Başarılı kısa forvet rakip potaya 146 sayı bırakırken 56 ribaunt aldı. 22 asist yapan Marshall 3 blok ve 8 top çalmayla takımına büyük katkı sundu. Marshall PTT Türkiye Kupası’nda oynanan Darüşşafaka maçında da 19 dakika forma terletip 3 sayı ve 1 ribaunt istatistikleri yakaladı.